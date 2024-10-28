Кабмин утвердил усиленные меры для воинского учета и контроля нарушителей

СБУ, Нацполиция и территориальные ТЦК будут обмениваться данными через электронную систему.

Источник фото: EPA/UPG

Кабинет министров Украины принял новые изменения для усиления воинского учета и контроля за соблюдением законодательства. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

«Украина продолжает цифровизацию оборонной сферы, делая процесс призыва на службу в армию более справедливым и эффективным. Кабинет министров утвердил важные изменения для усиления воинского учета и отслеживания нарушения законодательства», - отметил Умеров.

Теперь территориальные центры комплектования, СБУ, разведывательные органы и Нацполиция будут обмениваться информацией через электронную систему, что позволит оперативно получать данные о нарушителях для передачи их в ТЦК или другие органы.

Умеров отметил, что цифровизация повысит прозрачность и улучшит процесс комплектования Сил обороны, обеспечивая справедливость для тех, кто выполняет свой долг.

«Цифровизация повышает прозрачность и помогает лучше организовать работу по комплектованию наших Сил обороны. Это решение о восстановлении справедливости в отношении тех, кто добросовестно выполняет свой долг перед Родиной», - подчеркнул Умеров.

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