Практика судів
  1. В Україні

Кабмін затвердив посилені заходи для військового обліку та контролю порушників

19:12, 28 жовтня 2024
СБУ, Нацполіція та територіальні ТЦК обмінюватимуться даними через електронну систему.
Кабмін затвердив посилені заходи для військового обліку та контролю порушників
Джерело фото: EPA/UPG
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет міністрів України ухвалив нові зміни для посилення військового обліку та контролю за дотриманням законодавства. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства», — зазначив Умєров.

Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться інформацією через електронну систему, що дозволить оперативніше отримувати дані про порушників для передачі їх до ТЦК або інших органів.

Умєров наголосив, що цифровізація підвищить прозорість та покращить процес комплектування Сил оборони, забезпечуючи справедливість для тих, хто виконує свій обов’язок.

«Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною», - наголосив Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

СБУ Національна поліція Кабінет Міністрів України ТЦК Рустем Умєров мобілізація військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

Бюджетний комітет підтримав збільшення прокурорам у 2025 році прожиткового мінімуму для розрахунку окладів з 1600 грн до 2102 грн

Довгий час для розрахунку окладів прокурорів використовували прожитковий мінімум в 1600 грн, а тепер його збільшать до 2102 грн і відповідно на 3,56 млрд грн зростуть видатки на фінансування прокуратури.

«Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу

За результатами юридичної експертизи зазначаємо про невідповідність його положень Конституції України, не узгодження із законами та не врахування у положеннях законопроекту юридичних позицій КСУ – вказує ГЮУ ВР.

Справу суддів Апеляційної палати ВАКС поставили на паузу – у Раді правосуддя вирішили почекати ще

У розгляді дисциплінарної справи суддів Апеляційної палати ВАКС знову оголошена перерва.

Мінфін працює над зміною механізму зарахування податку на доходи фізосіб, але є проблеми з даними про чисельність населення

Проблемою є відсутність актуальних даних про чисельність населення у громадах, що є визначальною для будь-якої моделі зарахування ПДФО.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду