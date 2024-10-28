Кабмін затвердив посилені заходи для військового обліку та контролю порушників

СБУ, Нацполіція та територіальні ТЦК обмінюватимуться даними через електронну систему.

Джерело фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів України ухвалив нові зміни для посилення військового обліку та контролю за дотриманням законодавства. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Україна продовжує цифровізацію оборонної сфери, роблячи процес призову на службу в армію більш справедливим та ефективним. Кабінет міністрів затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства», — зазначив Умєров.

Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться інформацією через електронну систему, що дозволить оперативніше отримувати дані про порушників для передачі їх до ТЦК або інших органів.

Умєров наголосив, що цифровізація підвищить прозорість та покращить процес комплектування Сил оборони, забезпечуючи справедливість для тих, хто виконує свій обов’язок.

«Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною», - наголосив Умєров.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.