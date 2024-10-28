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Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

19:01, 28 жовтня 2024
Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.
Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік
Джерело фото: Комітет ВРУ з питань бюджету
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Парламентський Комітет з питань бюджету схвалив до розгляду у першому читанні проект Державного бюджету на 2025 рік з пропозиціями депутатів (законопроект №12000). Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань податкової політики Ярослав Железняк.

«З поганого – підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37%» - зазначив він.

Йдеться про те, що довгий час у бюджеті на різні роки передбачали «заморожений» прожитковий мінімум в 1600 грн, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури. Але на 2025 рік уряд вирішив переглянути цей підхід – і застосувати до прокурорів той же прожитковий мінімум, що і для суддів – 2102 грн. Тобто, він буде меншим за звичайний у 3028 грн, але все ж більшим, ніж в 2024 році.

У зв’язку із тим, що для розрахунку посадових окладів прокурорам планують підвищити прожитковий мінімум з 1600 до 2102 грн, відповідно, і фінансування прокуратури пропонується збільшити на 3,56 млрд грн.

При цьому, на відміну від суддів, прокурорів, податківців та митників, для НАБУ, ДБР і НАЗК оклади будуть рахувати із суми «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Також, за словами Железняка, з проекту прибирають норми про дорожній фонд, як і 25% акцизу на нього. А також підтримано ідею прибрати гроші на кешбек.
Депутат додав, що до проекту подано більше 2 тисяч поправок, а документ планується розглянути на поточному тижні.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у проекті державного бюджету на 2025 рік пропонує ввести «ноу-хау», і установити, що судді першої інстанції може виплачуватися премія за результатами його роботи у розмірі до 40% посадового окладу за кожен місяць. Ця виплата буде здійснюватися в рамках наявного кошторису суду. Разом з тим, закон про судоустрій прямо забороняє визначати елементи суддівської винагороди іншими законами. Дійсно, «голий» оклад судді місцевого суду у 63 060 грн – це станом на сьогодні в 2-3 рази менше, ніж зарплата в деяких органах виконавчої влади. Втім, встановленням премії Мінфін може не розв’язати, а створити нові проблеми.

Раніше Рада суддів та Вища рада правосуддя виступили проти виплати суддям премій у 2025 році.

Автор: Наталя Мамченко

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Бюджетний комітет схвалив до першого читання проект бюджету на 2025 рік

Розгляд проекту Державного бюджету на 2025 рік планують у першому читанні на поточний тиждень.

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