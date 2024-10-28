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Бюджетный комитет одобрил к первому чтению проект бюджета на 2025 год

19:01, 28 октября 2024
Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год планируется в первом чтении на текущую неделю.
Бюджетный комитет одобрил к первому чтению проект бюджета на 2025 год
Источник фото: Комитет ВРУ по вопросам бюджета
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Парламентский Комитет по бюджету одобрил к рассмотрению в первом чтении проект Государственного бюджета на 2025 год с предложениями депутатов (законопроект №12000). Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам налоговой политики Ярослав Железняк.

«Из плохого – поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37%» - отметил он.

Речь идет о том, что долгое время в бюджете на разные годы предусматривали замороженный прожиточный минимум в 1600 грн, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры. Но на 2025 год правительство решило пересмотреть этот подход – и применить к прокурорам тот же прожиточный минимум, что и для судей – 2102 грн. То есть, он будет меньше обычного в 3028 грн, но все же больше, чем в 2024 году.

В связи с тем, что для расчета должностных окладов прокурорам планируют повысить прожиточный минимум с 1600 до 2102 грн соответственно, и финансирование прокуратуры предлагается увеличить на 3,56 млрд грн.

При этом, в отличие от судей, прокуроров, налоговиков и таможенников, для НАБУ, ГБР и НАПК оклады будут считать из суммы «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

Также, по словам Железняка, из проекта убирают нормы о дорожном фонде, как и 25% акциза на него. А также поддержана идея убрать деньги на кэшбек.

Депутат добавил, что в проект подано более 2 тысяч поправок, а документ планируется рассмотреть на текущей неделе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагает ввести ноу-хау, и установить, что судьи первой инстанции может выплачиваться премия по результатам его работы в размере до 40% должностного оклада за каждый месяц . Эта выплата будет производиться в рамках имеющейся сметы суда. Вместе с тем закон о судоустройстве прямо запрещает определять элементы судейского вознаграждения другими законами. Действительно, «голый» оклад судьи местного суда в 63 060 грн – это по состоянию на сегодняшний день в 2-3 раза меньше, чем зарплата в некоторых органах исполнительной власти. Впрочем, установлением премии Минфин может не решить, а создать новые проблемы.

Ранее Совет судей и Высший совет правосудия выступили против выплаты судьям премий в 2025 году.

Автор: Наталя Мамченко

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Бюджетный комитет одобрил к первому чтению проект бюджета на 2025 год

Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год планируется в первом чтении на текущую неделю.

Бюджетный комитет поддержал увеличение прокурорам в 2025 году прожиточного минимума для расчета окладов с 1600 грн до 2102 грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат до 2102 грн и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

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