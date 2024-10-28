Из Украины депортировали китайского шпиона-ученого, который собирал секретные данные в ракетно-космической сфере

Китайский ученый-шпион выслан из Украины и получил 5 лет запрета на въезд.

Источник фото: npu.gov.ua

Из Украины депортировали гражданина Китая, который занимался шпионской деятельностью под видом научно-технического сотрудничества. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

48-летний иностранец, доктор технических наук, ранее работал в китайской военной промышленности, в частности в корпорации по производству вооружения и научно-исследовательском институте. В 2017 году он прибыл в Украину для налаживания сотрудничества с украинскими учеными, однако на самом деле собирал секретные данные в ракетно-космической отрасли. За попытку получить тайные разработки за деньги его задержала Служба безопасности Украины.

Суд признал его виновным в шпионаже и приговорил к лишению свободы. Наказание он отбывал в исправительных колониях на Днепропетровщине и Запорожье. В день освобождения, 28 октября, его встретили сотрудники миграционной полиции и СБУ. Китайца депортировали через пункт пропуска «Маяки-Удобное-Паланка» в Одесской области. На следующие пять лет ему запрещен въезд в Украину.

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