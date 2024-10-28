З України депортували китайського шпигуна-науковця, який збирав секретні дані в ракетно-космічній сфері

Китайський вчений-шпигун висланий з України та отримав 5 років заборони на в’їзд.

Джерело фото: npu.gov.ua

З України депортували громадянина Китаю, який займався шпигунською діяльністю під виглядом науково-технічного співробітництва. Про це повідомила Національна поліція України.

48-річний іноземець, доктор технічних наук, раніше працював у китайській воєнній промисловості, зокрема в корпорації з виробництва озброєння та науково-дослідному інституті. У 2017 році він прибув до України для налагодження співпраці з українськими вченими, проте насправді збирав секретні дані у ракетно-космічній галузі. За спробу отримати таємні розробки за гроші його затримала Служба безпеки України.

Суд визнав його винним у шпигунстві та засудив до позбавлення волі. Покарання він відбував у виправних колоніях на Дніпропетровщині та Запоріжжі. У день звільнення, 28 жовтня, його зустріли співробітники міграційної поліції та СБУ. Китайця депортували через пункт пропуску «Маяки-Удобне-Паланка» в Одеській області. На наступні п’ять років йому заборонено в’їзд до України.

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