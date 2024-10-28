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Во Львове ГБР проводит обыски у руководителя МСЭК и его заместителя

20:06, 28 октября 2024
ГБР пришло с обысками в офисы и помещения руководителя МСЭК и его заместителя.
Во Львове ГБР проводит обыски у руководителя МСЭК и его заместителя
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Во Львове сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски у руководителя Медико-социальной экспертной комиссии Владимира Решоты и его заместителя Русланы Иваночко. Операции продолжаются в их домах и на рабочих местах. Об этом сообщает LVIV.MEDIA.

По предварительным данным, ГБР проводит эти мероприятия в рамках расследования, связанного с деятельностью должностных лиц.

Владимир Решота возглавляет областной центр МСЭК уже 25 лет - с 1999 года. Как сообщает издание Главком, он вошел в тройку самых богатых руководителей областных МСЭК в Украине. По его последней декларации за 2023 год, Решота получил 499 тыс. грн зарплаты, 120 тыс. грн пенсии и 3,9 млн грн других доходов, которые он получил через договор о переводе долга. Также в декларации указано, что он взял заем в размере 4,1 млн грн. Вместе с женой Натальей они владеют тремя квартирами во Львове общей площадью более 200 кв. м и тремя земельными участками площадью 1,7 га. Их автомобиль Toyota Venza 2010 года оценивается в 226,5 тыс. грн.

Что касается Русланы Иваночко, она задекларировала три квартиры, два земельных участка и жилой дом, который приобрела в 2023 году. Иваночко также указала две машины, принадлежащие ее мужу: Volkswagen T-ROC и Seat Ateca обоих 2021 года выпуска. Ее декларация содержит более 3,4 млн грн подарков, социальных выплат и благотворительной помощи, а также зарплату более полумиллиона гривен.

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Львов ГБР МСЕК

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