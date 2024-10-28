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Джо Байден прокомментировал возможное участие северокорейских военных в войне против Украины

20:17, 28 октября 2024
«Это очень опасно», – заявил Джо Байден.
Джо Байден прокомментировал возможное участие северокорейских военных в войне против Украины
Источник фото: nv.ua
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Президент США Джо Байден выразил серьезную обеспокоенность из-за возможной отправки северокорейских солдат в россию, что может привести к их участию в войне против Украины.

Об этом американский лидер заявил журналистам, комментируя информацию о размещении военных КНДР на территории россии, после того как он проголосовал на президентских выборах в штате Делавэр. Байден подчеркнул: «Это очень опасно, очень опасно», указывая на угрозу, которую это может представлять для региональной безопасности.

Кроме того, президент упомянул о слухах, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы общался с российским диктатором владимиром путиным после завершения своего срока на посту.

Напомним, в Пентагоне заявили, что никаких новых ограничений на использование Киевом американского оружия не будет, если войска КНДР вступят в войну на стороне россии.

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США война КНДР Джо Байден

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