В Кабмине ускоряют процедуры для начала наложения на уклонистов ограничений в праве вождения авто

Изменениями в Порядок организации и ведения военного учета ускоряется обмен данными между ТЦК и Нацполицией, что поможет ускорить реализацию норм КАСУ об ограничении уклонистов в праве вождения.

Министерство обороны сообщило, что теперь ТЦК, СБУ, а также разведывательные органы будут обмениваться данными с Национальной полицией в отношении уклонистов.

«Ключевым нововведением является внедрение электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и Единой информационной системой МВД.

Это позволит правоохранителям оперативно получать данные о нарушителях для их последующего административного задержания и доставки в ближайший ТЦК или органы СБУ. При отсутствии технической возможности обмена информацией постановление предусматривает альтернативные формы обращения в Нацполицию.

Цифровизация взаимодействия между ведомствами должна обеспечить более эффективное выполнение задач в сфере мобилизационной подготовки и военного учета», - отметило Минобороны.

Судя по содержанию изменений, речь идет об упрощении для ТЦК доказывания в суде факта невозможности доставить лицо, чтобы применить к нему отдельную меру воздействия – временное ограничение в праве вождения автомобиля.

О чем идет речь

28 октября Кабмин опубликовал свое постановление от 22 октября 2024 г. №1217, которым внесены изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов (который был утвержден 30 декабря 2022 года постановлением №1487).

Ранее, до изменений, в соответствии с абзацем 3 п. 56 Порядка, Национальная полиция по обращению районных (городских) ТЦК, органов СБУ, которое может направляться в электронном виде средствами информационного взаимодействия, должна была осуществлять административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших админправонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП.

После изменений в абзац 3 п. 56 предусмотрено, что Нацполиция по обращению районных (городских) ТЦК, органов СБУ и разведывательных органов, отправленному в виде набора данных путем электронного информационного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой МВД осуществляет административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших админправонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП, в ближайший районный (городской) ТЦК, органы СБУ.

То есть добавлена ​​норма о том, что отправка происходит путем электронного взаимодействия между Реестром «Оберег» и информационной системой МВД.

Также уточнен формат такой отправки, а именно, что электронное обращение ТЦК, СБУ или разведки, которое они направляют в Нацполицию, должно содержать:

фамилия, собственное имя и отчество

адрес задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания),

дату рождения,

другие данные (при наличии), предусмотренные статьей 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов»,

основание (нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета; нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации),

уникальный исходящий номер и квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица.

При этом при отсутствии технической возможности передачи данных такие обращения посылаются по-прежнему в бумажной форме (приложение 20).

Также уточнено в п. 79 Порядка, что ТЦК обращаются в органы Национальной полиции (в случае невозможности составления протокола об административном правонарушении на месте его совершения) для доставки лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 КУоАП с целью составления протоколов об административных правонарушениях, в соответствующий районный (городской) ТЦК, в котором это лицо находится (должно состоять) на военном учете, с учетом требований абзаца 3 пункта 56 настоящего Порядка. То есть, в электронном виде путем информационного взаимодействия между Реестром «Оберег» и МВД, или в бумажном, если нет технической возможности подать электронное обращение.

В том же порядке – путем электронного взаимодействия – ТЦК сообщают полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставки призывников, военнообязанных и резервистов, в отношении которых направлялось обращение в соответствии с требованиями абзаца 3 пункта 56 настоящего Порядка.

Для чего нужны изменения

Судя по всему, эти изменения о цифровизации внесены, в том числе, для того, чтобы ускорить реализацию норм о праве подачи ТЦК на рассмотрение административных судов заявлений об ограничении уклоняющихся в праве вождения.

Напомним, что законом об усилении мобилизации также были внесены изменения и в Кодекс административного судопроизводства (КАСУ).

Так, в начале процедуры руководитель ТЦК должен обратиться в Нацполицию по поводу доставки уклоняющегося. В случае же получения письменного ответа о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК, его руководитель в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет такому гражданину в бумажной форме средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес его местонахождение, места жительства или нахождения требование об исполнении обязанности.

В дальнейшем, в случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования (т.е. в том числе, если Укрпочтой проставлена ​​отметка о невозможности вручения) не исполнил обязанности, ТЦК обращается в суд по поводу ограничения в праве управления авто.

То есть, звено об обмене сообщениями между ТЦК и Нацполицией, необходимое для начала судебной процедуры ограничения в праве вождения, будет упрощено благодаря информационному взаимодействию между реестрами, и не будет занимать много времени.

Ведь в изменениях в Кодекс административного судопроизводства выписали, что суд отказывает ТЦК в удовлетворении заявленных требований в случае, если ТЦК не докажет невозможность осуществить административное задержание и доставку такого лица в ТЦК полицией. Следовательно, для доказывания соответствующей переписки будут использоваться данные из реестров.

Ранее «Судебно-юридическая газета» уже описывала, как суды будут рассматривать дела по искам ТЦК.

Напомним, после того, как суд удовлетворяет иск ТЦК и решение вступает в силу, постановление об открытии исполнительного производства по принудительному исполнению решения суда о временном ограничении гражданина Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации не позднее следующего рабочего дня со дня его вынесения направляется органам Национальной полиции для применения к лицу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Автор: Наталя Мамченко

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