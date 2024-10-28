Французский премьер успешно прошел операцию и вернулся к работе

Мишель Барнье успешно перенес операцию на шейном отделе позвоночника.

Источник фото: fakty.com.ua

Премьер-министр Франции Мишель Барнье успешно перенес операцию на шейном отделе позвоночника, которая состоялась на выходных. Об этом сообщили французские СМИ со ссылкой на Матиньонский дворец.

Операция была запланирована в связи с травмой, и президент Эммануэль Макрон, а также президент Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве были предупреждены об этом заранее. Врачи отметили, что результаты хирургического вмешательства станут известны через несколько недель.

«Все прошло хорошо. Он сегодня вернулся к работе в Матиньонском дворце и в четверг возобновит свою публичную деятельность, примет участие в заседании кабинета министров», - говорится в коммюнике канцелярии премьера.

73-летний Барнье был назначен премьер-министром Франции в сентябре этого года.

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