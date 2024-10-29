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«При наличии оснований считать»: депутаты предлагают дать следователям и прокурорам широкое усмотрение для ограничения деятельности бизнеса

08:10, 29 октября 2024
Юридическому лицу смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».
«При наличии оснований считать»: депутаты предлагают дать следователям и прокурорам широкое усмотрение для ограничения деятельности бизнеса
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Народные депутаты собираются в ближайшее время поддержать законопроект, которым предоставить следователям и прокурорам широкое усмотрение в вопросе ограничения деятельности бизнеса. Речь идет о законопроекте 11443 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс, который недавно, 9 октября, депутаты не поддержали и вернули на доработку, но спустя 10 дней, видимо, успели «основательно доработать».

В частности, дополнением УПК новой статьей 483-5 предлагается установить, что к юридическому лицу может применяться такая мера обеспечения уголовного производства, как ограничение деятельности.

Такое ограничение может быть применено, если у следователя или прокурора будут «достаточные основания считать», что в интересах юрлица могут совершаться действия, препятствующие уголовному производству. То есть, применено достаточно размытое понятие, которое следователи и прокуроры смогут использовать по своему усмотрению.

Так, в изменениях предлагается установить, что в случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица и/или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы избежать применения к нему мер уголовно-правового характера, и/или воспрепятствовать уголовному производству иным образом, следователь по согласованию с прокурором, прокурор обращаются к следственному судье (суду) с ходатайством о применении ограничений к юридическому лицу, в отношении которого могут применяться меры уголовно-правового характера.

«Обращаем внимание, что формулировка «в случае наличия достаточных оснований считать» достаточно субъективной и оценочной. В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами, указанная норма может быть использована для скрытого давления на бизнес» - указали в ГНЭУ ВР.

Также предлагается вновь со ссылкой на «достаточные основания считать» у следователя или прокурора рассматривать дела без вызова представителя юрлица.

Так, в статье 483-7 УПК в редакции проекта определено: «Если прокурор, следователь докажет наличие достаточных оснований считать, что существует реальная угроза изменения учредительных документов юридического лица, его прекращение или распоряжение активами, которое будет препятствовать дальнейшему их взысканию, ходатайство может быть рассмотрено следственным судьей, судом без вызова представителя юридического лица».

Также в ст. 483-7 УПК предлагается урегулировать, что ходатайство о применении ограничений в отношении юридического лица рассматривается следственным судьей (судом) не позднее трех дней со дня его поступления в суд с участием прокурора и/или следователя. А в случае неявки представителя юридического лица без уважительных причин ходатайство может быть рассмотрено при его отсутствии.

«Однако в таком случае не будет обеспечено право юридического лица на правовую помощь» - указывает ГНЭУ.

Также следственному судье предоставляется возможность заслушать любого свидетеля или исследовать любые материалы, имеющие значение для решения вопроса о применении ограничений в отношении юридического лица без вызова представителя юридического лица.

Очевидно, подобные изменения могут нести риски скрытого давления на бизнес со стороны правоохранителей, а никакие предохранители этому в законопроекте не предусмотрены.

Автор: Наталя Мамченко

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прокуратура Верховная Рада Украины бизнес УПК следователь

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«При наличии оснований считать»: депутаты предлагают дать следователям и прокурорам широкое усмотрение для ограничения деятельности бизнеса

Юридическому лицу смогут ограничить деятельность в случае наличия у прокурора или следователя «достаточных оснований считать», что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на то, чтобы «помешать уголовному производству».

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