Владимир Зеленский обсудил с премьером Исландии оборонное производство и поддержку на пути в НАТО

Президент Украины призвал Исландию поддержать производство оружия во время визита в Рейкьявик.

Источник фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый визит в Исландию встречей с Премьер-министром Бьярни Бенедиктссоном, сообщает Офис Президента.

Владимир Зеленский поблагодарил Исландию и страны Северной Европы за поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения россии. «Мы защищаем наши жизни, наши дома, наших детей ежедневно. Но это не было бы возможным без вашей сильной поддержки, поддержки каждого партнера. Мы очень благодарны, но сегодня мы должны быть сильнее, чтобы остановить Путина. И это я хочу обсудить с нашими партнерами, со всеми союзниками. У нас есть План победы, мы стремимся к его реальной поддержке», - отметил Президент.

Зеленский также обсудил ситуацию на фронте и достижения Украины в производстве беспилотных систем. Он призвал Исландию поддержать финансирование украинского производства снарядов, дальнобойных дронов и ракет, а также присоединиться к коалиции укрытий, инициированной Украиной и Финляндией.

Отдельное внимание Президент обратил на участие военных Северной Кореи в российской агрессии против Украины, ссылаясь на данные разведки, и использование россией вооружений из Северной Кореи и Ирана. Он подчеркнул, что в условиях этого вызова важна решительная реакция международного сообщества.

Зеленский также поблагодарил Исландию за поддержку Украины на пути в НАТО, подчеркнув, что приглашение Украины в Альянс является первым пунктом Плана победы, ведь это является единственной гарантией длительного мира.

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