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Камала Харрис предложила пройти тест на IQ вместе с Дональдом Трампом

21:52, 28 октября 2024
«Послушайте, что говорят о нем бывшие соратники», – Камала Харрис ответила на заявления Трампа относительно ее умственных способностей.
Камала Харрис предложила пройти тест на IQ вместе с Дональдом Трампом
Источник фото: White House
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Вице-президент США Камала Харрис отреагировала на заявления бывшего президента Дональда Трампа, который поставил под сомнение ее интеллектуальные способности, выразив готовность пройти когнитивный тест и призвала Трампа сделать то же самое.

«То, к чему он прибегнул, и я думаю, что он на самом деле становится все более нестабильным и неуравновешенным и прибег к обзыванию, потому что на самом деле не имеет плана для американского народа», - заявила Харрис в интервью ведущей «CBS Evening News» Нори О'Доннелл во время кампании в Каламазу, штат Мичиган.

Харрис также напомнила о недавних критических заявлениях бывших соратников Трампа, которые, по ее словам, свидетельствуют о его непригодности занимать пост президента. «Не верьте мне, слушайте людей, которые знают его лучше всего», - сказала Харрис, добавив: »Его бывшие начальники штабов. Совсем недавно - 4-звездочный генерал морской пехоты Джон Келли. Послушайте двух бывших министров обороны, которые работали на него, послушайте его советника по национальной безопасности, послушайте его вице-президента, которые все так или иначе сказали, что он не достоин снова быть президентом, никогда не должен быть президентом и является опасным».

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США Дональд Трамп Камала Харрис

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