Футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч»

Родри стал лучшим футболистом года.

Фото: bbc.co.uk

В понедельник, 28 октября, во Франции прошла торжественная церемония вручения «Золотого мяча».

Награду лучшему футболисту мира 2024 года от журнала France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

В борьбе за награду 28-летний испанец обошел бразильского вингера Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский «Реал».

Напомним, в прошлом сезоне Родри стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании выиграл чемпионат Европы-2024.

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