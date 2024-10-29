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Футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч»

08:12, 29 октября 2024
Родри стал лучшим футболистом года.
Футболист «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри получил «Золотой мяч»
Фото: bbc.co.uk
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В понедельник, 28 октября, во Франции прошла торжественная церемония вручения «Золотого мяча».

Награду лучшему футболисту мира 2024 года от журнала France Football получил полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри.

В борьбе за награду 28-летний испанец обошел бразильского вингера Винисиуса Жуниора, английского полузащитника Джуда Беллингема и испанского защитника Дани Карвахаля, которые выступают за мадридский «Реал».

Напомним, в прошлом сезоне Родри стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити», а со сборной Испании выиграл чемпионат Европы-2024.

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