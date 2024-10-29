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В Харькове российская авиабомба повредила Госпром — один из символов города, фото

08:49, 29 октября 2024
В здании Госпрома расположен ряд офисов.
В Харькове российская авиабомба повредила Госпром — один из символов города, фото
Источник фото: Владимир Зеленский / соцсети
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28 октября российские оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова. Одна из авиабомб попала в здание Госпрома — памятника архитектуры и градостроительства национального значения, находящийся под временной усиленной защитой ЮНЕСКО.

«В здании расположен ряд офисов официальных органов и структур. Также повреждена областная больница, многоквартирные дома, ресторан», — сообщили в харьковской прокуратуре.

В результате удара пострадали 9 человек: 5 мужчин, среди них находившийся на дежурстве полицейский и 4 женщины. Среди травмированных - 2 работницы областной больницы, у них ранения средней тяжести.

 Источник фото: Владимир Зеленский / соцсети

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Харьков

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