Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приміщення Харківського окружного адмінсуду, фото

Приміщення Харківського окружного адміністративного суду зазнало значних пошкоджень.

Фото: Харківський окружний адміністративний суд / facebook.com

Харківський окружний адміністративний суд повідомив, що внаслідок нічної атаки ворога на Харків зазнало значних пошкоджень приміщення суду. Про це поінформували у пресслужбі суду.

«Повідомляємо, що суд працює в штатному режимі та наголошуємо на можливості віддаленого направлення документів по справам, подання адміністративних позовів тощо», - заявили у суді.

Фото: Харківський окружний адміністративний суд / facebook.com

Раніше ми писали, що у Харкові внаслідок російського обстрілу пошкоджено Господарський суд Харківської області.

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