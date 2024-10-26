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Лідери G7 узгодили $50 млрд для України із заморожених активів рф

08:12, 26 жовтня 2024
G7 до кінця року виділить Україні перші транші з $50 мільярдів екстреної допомоги.
Лідери G7 узгодили $50 млрд для України із заморожених активів рф
Джерело фото: U.S. Embassy in Ukraine
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Лідери країн G7 домовилися про кредитування України на 50 мільярдів доларів із заморожених активів росії, йдеться в спільній заяві, оприлюдненій під час саміту G7 в Італії. Ці кошти виділятимуться в рамках програми екстреного кредитування Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) та надаватимуться відповідно до законодавства країн Великої сімки і міжнародного права.

«Наша мета — почати виділення коштів до кінця року», — йдеться в документі.

Кошти, отримані від заморожених активів рф, будуть спрямовані на покриття бюджетних потреб України, а також на військову допомогу та відновлення інфраструктури. Представники G7 підкреслюють, що цей кредитний пакет підтверджує зобов'язання, взяті в червні на саміті в Апулії.

«Сьогоднішня заява підтверджує, що країни Групи семи виконують зобов'язання, які вони взяли на себе в червні на саміті лідерів G7 в Апулії», — зазначається в заяві.

Очікується, що перші транші надійдуть до кінця року, а до 2025-го всі двосторонні кредити почнуть реалізацію, зазначають джерела Reuters.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що США виділять 20 мільярдів доларів для підтримки України в рамках кредитного пакета на 50 мільярдів. Міністри фінансів України та США підписали спільну заяву про надання $20 млрд Україні у межах ініціативи G7.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США. Згідно з інформацією від офіційного представника Білого дому, країни «Великої сімки» надають Україні кредитний пакет на 50 мільярдів доларів. Внесок США у розмірі 20 мільярдів буде поділений між економічною та військовою підтримкою.

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кредит G7

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