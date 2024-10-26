Лидеры G7 согласовали $50 млрд для Украины из замороженных активов рф

G7 до конца года выделит Украине первые транши из $50 миллиардов экстренной помощи.

Источник фото: U.S. Embassy in Ukraine

Лидеры стран G7 договорились о кредитовании Украины на 50 миллиардов долларов из замороженных активов россии, говорится в совместном заявлении, обнародованном во время саммита G7 в Италии. Эти средства будут выделяться в рамках программы экстренного кредитования Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и будут предоставляться в соответствии с законодательством стран Большой семерки и международного права.

«Наша цель - начать выделение средств до конца года», - говорится в документе.

Средства, полученные от замороженных активов рф, будут направлены на покрытие бюджетных потребностей Украины, а также на военную помощь и восстановление инфраструктуры. Представители G7 подчеркивают, что этот кредитный пакет подтверждает обязательства, взятые в июне на саммите в Апулии.

«Сегодняшнее заявление подтверждает, что страны Группы семи выполняют обязательства, которые они взяли на себя в июне на саммите лидеров G7 в Апулии», - отмечается в заявлении.

Ожидается, что первые транши поступят до конца года, а к 2025-му все двусторонние кредиты начнут реализацию, отмечают источники Reuters.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что США выделят 20 миллиардов долларов для поддержки Украины в рамках кредитного пакета на 50 миллиардов. Министры финансов Украины и США подписали совместное заявление о предоставлении $20 млрд Украине в рамках инициативы G7.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США. Согласно информации от официального представителя Белого дома, страны «Большой семерки» предоставляют Украине кредитный пакет на 50 миллиардов долларов. Вклад США в размере 20 миллиардов будет поделен между экономической и военной поддержкой.

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