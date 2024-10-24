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Міністри фінансів України та США підписали спільну заяву про надання $20 млрд Україні у межах ініціативи G7

08:12, 24 жовтня 2024
Україна і США офіційно підтвердили надання $20 млрд у межах ініціативи G7.
Міністри фінансів України та США підписали спільну заяву про надання $20 млрд Україні у межах ініціативи G7
Джерело фото: mof.gov.ua
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Міністр фінансів України Сергій Марченко та Міністерка фінансів США Джанет Єллен підписали спільну заяву у Вашингтоні, офіційно підтвердивши надання Україні $20 млрд. Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Ці кошти є частиною ініціативи G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), загальна сума якої становить $50 млрд.

Як фінансуватиметься позика?

Погашення кредиту буде здійснюватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів, що надходитимуть через Механізм кредитної співпраці з Україною (ULCM). Це дозволить Україні уникнути використання власних фінансових ресурсів на погашення боргу.

Коли надійдуть кошти?

Очікується, що фінансування надійде не пізніше 31 грудня 2024 року.

Як узгоджується з іншою міжнародною допомогою?

Ця угода є частиною загальної допомоги в рамках ERA, яка включає також макрофінансову підтримку від ЄС до €35 млрд та пропозицію Великобританії у розмірі £2,26 млрд.

Міністр фінансів України Сергій Марченко наголосив на важливості цієї допомоги та подякував США за підтримку. Він підкреслив, що вперше в історії багатостороння коаліція використовує заморожені активи країни-агресора на підтримку потерпілої держави.

У 2024 році Україна вже отримала $3,9 млрд прямої бюджетної допомоги від США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підтвердив, що США виділять 20 мільярдів доларів для підтримки України в рамках кредитного пакета на 50 мільярдів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США. Згідно з інформацією від офіційного представника Білого дому, країни «Великої сімки» надають Україні кредитний пакет на 50 мільярдів доларів. Внесок США у розмірі 20 мільярдів буде поділений між економічною та військовою підтримкою.

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США кредит Мінфін G7

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