Министры финансов Украины и США подписали совместное заявление о предоставлении $20 млрд Украине в рамках инициативы G7

Украина и США официально подтвердили предоставление $20 млрд в рамках инициативы G7.

Источник фото: mof.gov.ua

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Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов США Джанет Йеллен подписали совместное заявление в Вашингтоне, официально подтвердив предоставление Украине $20 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Эти средства являются частью инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), общая сумма которой составляет $50 млрд.

Как будет финансироваться заем?

Погашение кредита будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, которые будут поступать через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM). Это позволит Украине избежать использования собственных финансовых ресурсов на погашение долга.

Когда поступят средства?

Ожидается, что финансирование поступит не позднее 31 декабря 2024 года.

Как согласуется с другой международной помощью?

Это соглашение является частью общей помощи в рамках ERA, которая включает также макрофинансовую поддержку от ЕС до €35 млрд и предложение Великобритании в размере £2,26 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил важность этой помощи и поблагодарил США за поддержку. Он подчеркнул, что впервые в истории многосторонняя коалиция использует замороженные активы страны-агрессора в поддержку пострадавшего государства.

В 2024 году Украина уже получила $3,9 млрд прямой бюджетной помощи от США.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что США выделят 20 миллиардов долларов для поддержки Украины в рамках кредитного пакета на 50 миллиардов.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США. Согласно информации от официального представителя Белого дома, страны «Большой семерки» предоставляют Украине кредитный пакет на 50 миллиардов долларов. Вклад США в размере 20 миллиардов будет поделен между экономической и военной поддержкой.

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