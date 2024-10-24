Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Министры финансов Украины и США подписали совместное заявление о предоставлении $20 млрд Украине в рамках инициативы G7

08:12, 24 октября 2024
Украина и США официально подтвердили предоставление $20 млрд в рамках инициативы G7.
Министры финансов Украины и США подписали совместное заявление о предоставлении $20 млрд Украине в рамках инициативы G7
Источник фото: mof.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр финансов Украины Сергей Марченко и министр финансов США Джанет Йеллен подписали совместное заявление в Вашингтоне, официально подтвердив предоставление Украине $20 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Эти средства являются частью инициативы G7 под названием Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), общая сумма которой составляет $50 млрд.

Как будет финансироваться заем?

Погашение кредита будет осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов, которые будут поступать через Механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM). Это позволит Украине избежать использования собственных финансовых ресурсов на погашение долга.

Когда поступят средства?

Ожидается, что финансирование поступит не позднее 31 декабря 2024 года.

Как согласуется с другой международной помощью?

Это соглашение является частью общей помощи в рамках ERA, которая включает также макрофинансовую поддержку от ЕС до €35 млрд и предложение Великобритании в размере £2,26 млрд.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил важность этой помощи и поблагодарил США за поддержку. Он подчеркнул, что впервые в истории многосторонняя коалиция использует замороженные активы страны-агрессора в поддержку пострадавшего государства.

В 2024 году Украина уже получила $3,9 млрд прямой бюджетной помощи от США.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что США выделят 20 миллиардов долларов для поддержки Украины в рамках кредитного пакета на 50 миллиардов.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США. Согласно информации от официального представителя Белого дома, страны «Большой семерки» предоставляют Украине кредитный пакет на 50 миллиардов долларов. Вклад США в размере 20 миллиардов будет поделен между экономической и военной поддержкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США кредит Минфин G7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о создании Министерства демографии, которое будет следить за решениями Кабмина и возвращать украинцев домой

Комитет, возглавляемый Потураевым, вынес решение о необходимости принятия законопроекта Княжицкого о создании Министерства демографии, которое сможет влиять на решения других правительственных органов, и вдобавок – Фонда восстановления демографического потенциала.

Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду