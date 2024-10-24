Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

08:05, 24 октября 2024
К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.
Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 23 октября утвердила Порядок сдачи и методику оценки тестирования на когнитивные способности в конкурсах на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС. 

Полный текст Порядка будет обнародован 24 октября.

Согласно утвержденному Порядку, максимальный балл за когнитивное тестирование (IQ – тест) составляет 145 баллов (а не 150 баллов, как это было определено для тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда). 

Таким образом, проходной балл за когнитивное тестирование для обоих конкурсов – 108,75 балла (75% от максимальных 145 баллов). 

Количество заданий для IQ – теста определено следующим образом:

Всего будет 60 вопросов (30 вопросов – вербальный блок и 30 вопросов – абстрактный блок).

На сдачу теста выделено 28 минут (20 минут – абстрактный блок и 8 минут – вербальный блок).

Тестирование на когнитивные способности, как сообщала «Судебно-юридическая газета», кандидаты на должности судей апелляционных судов будут сдавать с 4 по 11 ноября, а кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС – 11 ноября. 

Всего к этапу тестирования на когнитивные способности допущено 1 588 кандидатов в апелляции (1 322 кандидата в общие апелляционные суды, 132 – в апелляционные административные суды и 134 – в апелляционные хозяйственные суды). 

К тестированию на когнитивные способности в рамках конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС получили допуск 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 претендент на должности судей АП ВАКС). 

По данным ВККС, всего первый этап квалификационного экзамена в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов – тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда, успешно преодолели 86,5% допущенных к участию в конкурсе.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Минфин утвердил порядок обнародования перечня добропорядочных налогоплательщиков в рамках закона о «клубе белого бизнеса»

Список добропорядочных налогоплательщиков будет обнародован на сайте Налоговой службы Украины на 15 рабочий день со дня его утверждения.

Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду