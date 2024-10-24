Тестирование на когнитивные способности в апелляционные суды и ВАКС – проходной балл 108,75 балла

К участию в сдаче IQ – теста допущено 1588 кандидатов в апелляционные суды и 161 кандидат на должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 23 октября утвердила Порядок сдачи и методику оценки тестирования на когнитивные способности в конкурсах на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов и 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Полный текст Порядка будет обнародован 24 октября.

Согласно утвержденному Порядку, максимальный балл за когнитивное тестирование (IQ – тест) составляет 145 баллов (а не 150 баллов, как это было определено для тестирования общих знаний в области права и знаний по специализации соответствующего суда).

Таким образом, проходной балл за когнитивное тестирование для обоих конкурсов – 108,75 балла (75% от максимальных 145 баллов).

Количество заданий для IQ – теста определено следующим образом:

Всего будет 60 вопросов (30 вопросов – вербальный блок и 30 вопросов – абстрактный блок).

На сдачу теста выделено 28 минут (20 минут – абстрактный блок и 8 минут – вербальный блок).

Тестирование на когнитивные способности, как сообщала «Судебно-юридическая газета», кандидаты на должности судей апелляционных судов будут сдавать с 4 по 11 ноября, а кандидаты на должности судей ВАКС и АП ВАКС – 11 ноября.

Всего к этапу тестирования на когнитивные способности допущено 1 588 кандидатов в апелляции (1 322 кандидата в общие апелляционные суды, 132 – в апелляционные административные суды и 134 – в апелляционные хозяйственные суды).

К тестированию на когнитивные способности в рамках конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС получили допуск 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 претендент на должности судей АП ВАКС).

По данным ВККС, всего первый этап квалификационного экзамена в рамках конкурса на должности судей апелляционных судов – тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда, успешно преодолели 86,5% допущенных к участию в конкурсе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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