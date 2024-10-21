Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів

Тестування на когнітивні здібності відбудеться вже 11 листопада.

Вища кваліфікаційна комісія суддів планує провести протягом листопада тестування кандидатів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати на когнітивні здібності (IQ – тест), тестування на знання норм права та спеціалізації суду, а також процедуру виконання практичного завдання.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», графік виконання тестувань та практичних завдань заплановано наступний:

тестування на когнітивні здібності – 11 листопада

тестування на знання норм права та спеціалізації суду – 14 листопада

виконання практичного завдання – 27-28 листопада

Нагадаємо, що 23 листопада 2023 року ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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