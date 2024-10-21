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Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів

08:03, 21 жовтня 2024
Тестування на когнітивні здібності відбудеться вже 11 листопада.
Конкурс до Вищого антикорупційного суду – відомі дати іспитів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів планує провести протягом листопада тестування кандидатів до Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати на когнітивні здібності (IQ – тест), тестування на знання норм права та спеціалізації суду, а також процедуру виконання практичного завдання.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», графік виконання тестувань та практичних завдань заплановано наступний:

тестування на когнітивні здібності – 11 листопада

тестування на знання норм права та спеціалізації суду – 14 листопада

виконання практичного завдання – 27-28 листопада

Нагадаємо, що 23 листопада 2023 року ВККС оголосила конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 вакантних посад суддів Апеляційної палати ВАКС.

Автор В’ячеслав Хрипун

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ВАКС

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