Конкурс в Высший антикоррупционный суд – известны даты экзаменов

Тестирование на когнитивные способности состоится уже 11 ноября.

Высшая квалификационная комиссия судей планирует провести в течение ноября тестирование кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату на когнитивные способности (IQ – тест), тестирование на знание норм права и специализации суда, а также провести процедуру выполнения практического задания.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», график выполнения тестирований и практических задач запланирован такой:

тестирование на когнитивные способности – 11 ноября

тестирование на знание норм права и специализации суда – 14 ноября

выполнение практического задания – 27-28 ноября

Напомним, что 23 ноября 2023 года ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Автор Вячеслав Хрипун

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