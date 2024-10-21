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Конкурс в Высший антикоррупционный суд – известны даты экзаменов

08:03, 21 октября 2024
Тестирование на когнитивные способности состоится уже 11 ноября.
Конкурс в Высший антикоррупционный суд – известны даты экзаменов
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Высшая квалификационная комиссия судей планирует провести в течение ноября тестирование кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату на когнитивные способности (IQ – тест), тестирование на знание норм права и специализации суда, а также провести процедуру выполнения практического задания.

Как стало известно «Судебно-юридической газете», график выполнения тестирований и практических задач запланирован такой:

тестирование на когнитивные способности – 11 ноября

тестирование на знание норм права и специализации суда – 14 ноября

выполнение практического задания – 27-28 ноября

Напомним, что 23 ноября 2023 года ВККС объявила конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС.

Автор Вячеслав Хрипун

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