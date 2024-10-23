В Великобритании начали испытания мРНК-вакцины против норовируса

Moderna разработала мРНК-вакцину против норовируса: испытания начаты в 27 медицинских учреждениях.

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В Великобритании начали третью фазу испытаний первой в мире мРНК-вакцины против норовирусной инфекции, известной своими вспышками в больницах, школах, детсадах и домах престарелых. Об этом сообщает The Guardian.

В исследовании принимают участие 27 медицинских учреждений и около 2500 добровольцев. В целом испытания продлятся два года, охватив 25 тысяч участников из Японии, Канады и Австралии, в том числе людей старше 60 лет.

Участников поделят на две группы: первая получит новую вакцину, вторая - плацебо в виде физиологического раствора.

Вакцину разработала компания Moderna на основе технологии мРНК, которую использовали для создания вакцины против Covid-19. Вакцина действует путем введения мРНК, которая содержит инструкции для образования белков, активирующих иммунную систему для защиты от вируса.

Препарат включает белковые оболочки трех типов норовируса, благодаря чему в организме образуются вирусоподобные частицы, которые способствуют выработке антител для борьбы с инфекцией.

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