Украинцы могут получить деньги на энергооборудование – подробности

Государство покроет до 70% стоимости проектов по альтернативной энергетике для ОСМД.

Источник фото: bc-news.com.ua

Кабинет министров Украины сообщил о запуске нового пакета программ, направленных на поддержку физических и юридических лиц в установлении альтернативных источников энергии. Правительство намерено предоставить финансирование для приобретения энергетического оборудования, что будет способствовать развитию распределенной генерации электроэнергии.

Для частных домохозяйств правительство предлагает беспроцентное кредитование на установку солнечных панелей, ветряков и накопителей энергии. Кредитная сумма может достигать 480 тысяч гривен сроком на 10 лет. Программу реализует Фонд развития предпринимательства.

Для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилых домов (ЖСК), желающих повысить энергоэффективность, предусмотрена компенсация до 2 миллионов гривен на солнечные станции и аналогичная сумма на тепловые насосы. Государство покрывает до 70% стоимости проектов, реализация которых осуществляется через Фонд энергоэффективности.

Малые и средние предприятия смогут получить кредиты до 150 миллионов гривен под 5-7% для развития экологических энергетических решений. Средства можно будет использовать на приобретение и установку солнечных панелей, ветряков, установок для хранения энергии, а также на строительство газотурбинных и биогазовых генерационных установок.

Кроме того, малый и средний бизнес имеет возможность получить льготные кредиты до 25 миллионов гривен под 9% годовых через программу Фонда декарбонизации Украины для финансирования проектов по энергоэффективности, включая солнечные панели, тепловые насосы и когенерационные установки.

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