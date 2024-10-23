США приняли решение о $20 млрд для Украины за счет замороженных активов рф, – Владимир Зеленский

Владимир Зеленский подтвердил, что США выделят 20 миллиардов долларов для поддержки Украины в рамках кредитного пакета на 50 миллиардов.

Источник фото: AP

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине 20 миллиардов долларов в рамках кредитного пакета на общую сумму 50 миллиардов долларов. В своем вечернем видеообращении он поблагодарил Вашингтон за эту поддержку.

«Есть важная новость из США. Америка приняла решение предоставить 20 млрд. Это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами, часть решения G7 о 50 млрд долларов для нашей защиты, для нашей устойчивости. Важно реализовать это уже в этом году», - отметил Зеленский.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США. Согласно информации от официального представителя Белого дома, страны «Большой семерки» предоставляют Украине кредитный пакет на 50 миллиардов долларов. Вклад США в размере 20 миллиардов будет поделен между экономической и военной поддержкой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.