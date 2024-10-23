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Стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США

20:35, 23 жовтня 2024
Україна отримає $50 млрд: $20 млрд від ЄС та $30 млрд від країн G7.
Стало відомо, як розподілять кошти кредиту Україні від G7 між собою ЄС та США
Джерело фото: ArmyInform
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Кредитний пакет на $50 млрд для України можна умовно поділити на дві основні частини. Як пояснив нардеп Ярослав Железняк в цілому з $50 млрд, з них:

–$20 млрд  виділить ЄС через свій фонд з привʼязкою до Ukraine Facility Plan. І ці кошти будуть доступні до кінця 2026 року.

–Ще $30 млрд нададуть країни «Групи семи»:

З цих $30 млрд, та частина, яка піде на покриття бюджетних потреб, кошти будуть направлені через Фонд фінансового посередництва (FIF) Світового банку.

Важливо зазначити, що ці кошти будуть доступні протягом двох років, на відміну від європейських коштів, які діятимуть лише один рік.

Щодо іншої частини, яка піде на військові видатки, точна сума поки що не відома, і остаточна інформація очікується в п’ятницю.

Також слід врахувати, що ці кошти є додатковими до вимог МВФ і Світового банку, тому їх надання не буде безкоштовним, і Україні необхідно продовжувати реформи.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що $50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки. 

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США ЄС кредит G7

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