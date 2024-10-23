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ЄС остаточно затвердив пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро в рамках ініціативи G7

20:19, 23 жовтня 2024
Рада ЄС затвердила пакет макрофінансової допомоги Україні з доходів заморожених активів росії.
ЄС остаточно затвердив пакет фінансової допомоги Україні на 35 млрд євро в рамках ініціативи G7
Джерело фото: ukrinform.ua
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Рада Європейського Союзу остаточно затвердила пакет макрофінансової допомоги для України на суму до EUR35 млрд у межах ініціативи G7 «Надзвичайні кредити для прискорення доходів України» (ERA). Цей пакет передбачає виділення до $50 млрд із подальшим погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів, цитує «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляє Угорщина, яка головує в ЄС, також затверджено механізм, що допоможе Україні погасити кредити на суму до EUR45 млрд, які надаються ЄС і партнерами G7 у межах цієї ініціативи.

Виділення нових макрофінансових кредитів прив’язане до програми Ukraine Facility, і планується, що перші кошти надійдуть до кінця 2024 року.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Сполучені Штати близькі до завершення погодження своєї частки кредиту ERA, уточнивши, що «ми вже на 99% готові». Вона також наголосила, що США чекають на гарантії від ЄС щодо довгострокового режиму санкцій проти росії.

Німеччина, через свого міністра фінансів Крістіана Лінднера, підтвердила, що підтримка ЄС у цьому пакеті становитиме приблизно EUR18 млрд, хоча передбачено можливість збільшення до EUR35 млрд. Велика Британія вже оголосила про надання Україні військового кредиту на GBP2,26 млрд, а Канада – про виділення CAD5 млрд.

За оцінками МВФ, у разі завершення війни до кінця 2025 року Україні знадобиться $33,1 млрд для підтримки бюджету з цих $50 млрд. Якщо війна триватиме до середини 2026 року, будуть потрібні всі $50 млрд.

Нагадаємо, США виділять $20 млрд для України у межах кредитного пакету G7 у розмірі $50 млрд.

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США ЄС G7

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