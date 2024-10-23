ЕС окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро в рамках инициативы G7

Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине с доходов замороженных активов россии.

Источник фото: ukrinform.ua

Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до EUR35 млрд в рамках инициативы G7 «Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины» (ERA). Этот пакет предусматривает выделение до $50 млрд с последующим погашением за счет доходов от замороженных российских активов, цитирует «Интерфакс-Украина».

Как сообщает Венгрия, которая председательствует в ЕС, также утвержден механизм, который поможет Украине погасить кредиты на сумму до EUR45 млрд, предоставляемые ЕС и партнерами G7 в рамках этой инициативы.

Выделение новых макрофинансовых кредитов привязано к программе Ukraine Facility, и планируется, что первые средства поступят до конца 2024 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты близки к завершению согласования своей доли кредита ERA, уточнив, что «мы уже на 99% готовы». Она также подчеркнула, что США ждут гарантии от ЕС относительно долгосрочного режима санкций против россии.

Германия, через своего министра финансов Кристиана Линднера, подтвердила, что поддержка ЕС в этом пакете составит примерно EUR18 млрд, хотя предусмотрена возможность увеличения до EUR35 млрд. Великобритания уже объявила о предоставлении Украине военного кредита на GBP2,26 млрд, а Канада - о выделении CAD5 млрд.

По оценкам МВФ, в случае завершения войны до конца 2025 года Украине понадобится $33,1 млрд для поддержки бюджета из этих $50 млрд. Если война продлится до середины 2026 года, потребуются все $50 млрд.

Напомним, США выделят $20 млрд для Украины в рамках кредитного пакета G7 в размере $50 млрд.

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