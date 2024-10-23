Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

ЕС окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро в рамках инициативы G7

20:19, 23 октября 2024
Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине с доходов замороженных активов россии.
ЕС окончательно утвердил пакет финансовой помощи Украине на 35 млрд евро в рамках инициативы G7
Источник фото: ukrinform.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет Европейского Союза окончательно утвердил пакет макрофинансовой помощи для Украины на сумму до EUR35 млрд в рамках инициативы G7 «Чрезвычайные кредиты для ускорения доходов Украины» (ERA). Этот пакет предусматривает выделение до $50 млрд с последующим погашением за счет доходов от замороженных российских активов, цитирует «Интерфакс-Украина».

Как сообщает Венгрия, которая председательствует в ЕС, также утвержден механизм, который поможет Украине погасить кредиты на сумму до EUR45 млрд, предоставляемые ЕС и партнерами G7 в рамках этой инициативы.

Выделение новых макрофинансовых кредитов привязано к программе Ukraine Facility, и планируется, что первые средства поступят до конца 2024 года.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты близки к завершению согласования своей доли кредита ERA, уточнив, что «мы уже на 99% готовы». Она также подчеркнула, что США ждут гарантии от ЕС относительно долгосрочного режима санкций против россии.

Германия, через своего министра финансов Кристиана Линднера, подтвердила, что поддержка ЕС в этом пакете составит примерно EUR18 млрд, хотя предусмотрена возможность увеличения до EUR35 млрд. Великобритания уже объявила о предоставлении Украине военного кредита на GBP2,26 млрд, а Канада - о выделении CAD5 млрд.

По оценкам МВФ, в случае завершения войны до конца 2025 года Украине понадобится $33,1 млрд для поддержки бюджета из этих $50 млрд. Если война продлится до середины 2026 года, потребуются все $50 млрд.

Напомним, США выделят $20 млрд для Украины в рамках кредитного пакета G7 в размере $50 млрд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США ЕС G7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду