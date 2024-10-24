Народные депутаты предлагают сделать из Украины центральное место для рассмотрения инвестиционных споров, расширив права МКАС при Торгово-промышленной палате

В частности, для экономии средств на представительстве в иностранных судах в соглашениях между государством и инвестором будут указывать МКАС при Торгово-промышленной палате Украины.

Широкая группа народных депутатов, в частности Николай Стефанчук, Иван Калаур, Роман Бабий, Александр Мережко и другие, зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 12141 о внесении изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» о расширении компетенции международного арбитража.

Заключительными положениями этого законопроекта Кабинету Министров поручается:

1) в проектах новых двусторонних соглашений о содействии и взаимной защите инвестиций или при пересмотре уже существующих соглашений, а также в соглашениях о свободной торговле, содержащих положения о защите инвестиций, в качестве одной из опций разрешения спора между государством и инвестором указывать Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины;

2) рекомендовать предприятиям (учреждениям, организациям), управление которыми осуществляют Кабинет Министров Украины, центральные органы исполнительной власти, другие органы исполнительной власти и государственные коллегиальные органы, при заключении внешнеэкономических договоров, содержащих арбитражные оговорки, включать типовые арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения с целью экономии средств на представительство и защиту прав и интересов таких предприятий (учреждений, организаций) в случае возникновения внешнеэкономических споров;

3) в рамках реализации государственно-частного партнерства в проектах соответствующих соглашений, в случае если они содержат арбитражную оговорку, включать типовые арбитражные оговорки со ссылкой на национальные постоянно действующие арбитражные учреждения.

Авторы объясняют, что правовое поле и соответствующие инструментарии для привлечения иностранных инвестиций, необходимых для восстановления Украины следует готовить уже сейчас, и законопроект способствует выполнению этой задачи.

Так, депутаты отмечают, что важное направление связано с развитием Украины как места инвестиционного арбитража, в результате чего наше государство должно стать местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.

«Общепризнан тот факт, что многие инвестиционные споры рассматриваются в Международном центре по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в соответствии с Вашингтонской конвенцией, членом которой являются Украина и другие государства.

Однако практика последних лет показывает, что стороны инвестиционных споров ищут другие, более комфортные, быстрые и менее затратные способы разрешения таких споров, предпочитая арбитражные институты, которые наряду с коммерческими начали рассматривать и инвестиционные споры, то есть споры между инвестором и принимающим государством. Это, например, Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SСС), Лондонский международный арбитражный суд (LSIA), Сингапурский международный арбитражный центр (SIAS), Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (IPS) и т.д.

Каждое государство самостоятельно определяет свою инвестиционную политику, устанавливая на основании национального законодательства, а также принципы и нормы международного права, правила и положения инвестиционных договоров, условия доступа на свою территорию иностранных инвестиций и порядок разрешения международных инвестиционных споров. Поэтому предлагается предоставить законом право рассматривать инвестиционные споры коммерческому арбитражу с его местонахождением на территории Украины.

В этом случае Украина становится местом рассмотрения инвестиционных споров как споров инвесторов с нашим государством, так и споров инвесторов с иностранными государствами» - отмечают инициаторы законопроекта.

Следовательно, законопроектом предлагается в Законе «О международном коммерческом арбитраже» предусмотреть, что в международный коммерческий арбитраж могут по соглашению сторон передаваться споры по договорным и другим гражданско-правовым отношениям, возникающим при осуществлении внешнеторговых и других видов международных экономических связей, не только если коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон спора находится за границей, но и если стороны явно договорились о том, что предмет арбитражного соглашения связан с более чем одной страной, или одно из следующих мест находится за пределами государства, в котором стороны имеют свои коммерческие предприятия:

определенное в арбитражном соглашении место арбитража;

любое место, в котором должна быть выполнена значительная часть обязательств, возникающих из договорных или других гражданско-правовых отношений;

место, с которым наиболее тесно связано предмет спора.

Также проектом предусмотрено, что в компетенцию международного коммерческого арбитража относятся споры с участием инвестора и государства (ее органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающих на основании международного договора, закона Украины , иного нормативного акта или соглашения сторон, содержащейся в контракте или ином документе.

Аналогичные изменения также предлагается внести в Положение о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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