Практика судов
  1. В мире
  2. / В Украине

США выделят $20 млрд для Украины в рамках кредитного пакета G7 в размере $50 млрд

19:53, 23 октября 2024
США и союзники G7 завершают подготовку кредитного пакета для Украины на $50 млрд.
США выделят $20 млрд для Украины в рамках кредитного пакета G7 в размере $50 млрд
Источник фото: mil.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США вместе с западными союзниками подготовили кредитный пакет для Украины на сумму $50 млрд, часть которого будет направлена на военную помощь. Белый дом объявил, что Соединенные Штаты внесут $20 млрд в рамках этого пакета, профинансированного за счет замороженных российских активов.

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх подтвердил, что $20 млрд будут выделены в рамках согласованного кредита G7. В общем, США, вместе с другими членами G7, в частности ЕС, Великобританией, Канадой и Японией, обеспечат Украине помощь на сумму $50 млрд.

«Сегодня мы объявляем, что из обязательств G7 в размере 50 миллиардов долларов Соединенные Штаты планируют предоставить кредит в размере 20 миллиардов долларов. Остальные 30 миллиардов долларов кредитов поступят от наших партнеров из G7, включая Европейский Союз, Соединенное Королевство, Канаду и Японию», - заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.

Инициатива, предложенная США на саммите G7 в июне, гарантирует, что Россия, в частности через замороженные активы, заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

«Никогда ранее многосторонняя коалиция не замораживала активы страны-агрессора, а затем не использовала стоимость этих активов для финансирования защиты пострадавшей стороны, соблюдая при этом верховенство закона и сохраняя солидарность», - отметил он.

Как писала  «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что $50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США кредит G7

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Чтобы стать судьей, не нужно будет владеть знаниями из всех сфер права и демонстрировать гениальность на IQ-тесте – требования упростят

Кандидаты в судьи смогут сами выбрать специализацию, по которой будут сдавать тесты и практические задания, а требования к баллу на IQ-тесте снизят.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду