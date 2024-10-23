США выделят $20 млрд для Украины в рамках кредитного пакета G7 в размере $50 млрд

США и союзники G7 завершают подготовку кредитного пакета для Украины на $50 млрд.

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США вместе с западными союзниками подготовили кредитный пакет для Украины на сумму $50 млрд, часть которого будет направлена на военную помощь. Белый дом объявил, что Соединенные Штаты внесут $20 млрд в рамках этого пакета, профинансированного за счет замороженных российских активов.

Заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Далип Сингх подтвердил, что $20 млрд будут выделены в рамках согласованного кредита G7. В общем, США, вместе с другими членами G7, в частности ЕС, Великобританией, Канадой и Японией, обеспечат Украине помощь на сумму $50 млрд.

«Сегодня мы объявляем, что из обязательств G7 в размере 50 миллиардов долларов Соединенные Штаты планируют предоставить кредит в размере 20 миллиардов долларов. Остальные 30 миллиардов долларов кредитов поступят от наших партнеров из G7, включая Европейский Союз, Соединенное Королевство, Канаду и Японию», - заявил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Далип Сингх.

Инициатива, предложенная США на саммите G7 в июне, гарантирует, что Россия, в частности через замороженные активы, заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

«Никогда ранее многосторонняя коалиция не замораживала активы страны-агрессора, а затем не использовала стоимость этих активов для финансирования защиты пострадавшей стороны, соблюдая при этом верховенство закона и сохраняя солидарность», - отметил он.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что $50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года.

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