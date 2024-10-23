Литва выделит 1 млн евро на поддержку евроинтеграции Украины

Средства будут выделяться в течение 2025-2027 годов.

Источник фото: Gitanas Nauseda

Правительство Литвы приняло решение выделить 1 млн евро для поддержки евроинтеграционных процессов Украины в рамках проекта «Инструмент поддержки интеграции ЕС для Украины», который финансируется Европейской комиссией. Об этом сообщает LRT.

Средства будут распределены в течение трех лет: 330 тысяч евро в 2025 и 2026 годах, а также 340 тысяч евро в 2027 году.

Целью проекта является усиление государственных институтов Украины, повышение их потенциала в координации евроинтеграции, гармонизации законодательства и улучшении коммуникации по вопросам евроинтеграции.

Литва, которая с начала российского вторжения является одним из ведущих союзников Украины, продолжает активно поддерживать ее стремление к вступлению в ЕС.

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