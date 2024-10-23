Литва виділить 1 млн євро на підтримку євроінтеграції України

Кошти будуть виділятися протягом 2025-2027 років.

Джерело фото: Gitanas Nauseda

Уряд Литви ухвалив рішення виділити 1 млн євро для підтримки євроінтеграційних процесів України в рамках проєкту «Інструмент підтримки інтеграції ЄС для України», який фінансується Європейською комісією. Про це повідомляє LRT.

Кошти будуть розподілені протягом трьох років: 330 тисяч євро у 2025 та 2026 роках, а також 340 тисяч євро у 2027 році.

Метою проєкту є посилення державних інститутів України, підвищення їхнього потенціалу в координації євроінтеграції, гармонізації законодавства та покращенні комунікації з питань євроінтеграції.

Литва, яка з початку російського вторгнення є одним із провідних союзників України, продовжує активно підтримувати її прагнення до вступу в ЄС.

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