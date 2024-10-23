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ДТЕК завершив основні етапи підготовки електромереж Київщини до зимового сезону

19:47, 23 жовтня 2024
ДТЕК модернізувала понад 1600 енергооб’єктів для стабільної зими на Київщині.
ДТЕК завершив основні етапи підготовки електромереж Київщини до зимового сезону
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Компанія ДТЕК завершила основні етапи підготовки електричних мереж Київської області до опалювального сезону. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Київські регіональні електромережі Віталій Шайда під час прес-брифінгу.

За його словами, компанія виконує всі необхідні заходи для забезпечення стабільного електропостачання в зимовий період. «Незважаючи на всі труднощі, ми готуємо мережі Київської області до зими. Вже технічно оновили 1600 енергооб’єктів – підстанцій, трансформаторів. Полагодили 209 вимикачів, які найчастіше виходили з ладу через застосування постійних відключень цієї весни та влітку. Відремонтували та випробували 10 077 км ліній електропередачі, а також розчистили 3115 кілометрів від чагарників», – зазначив Шайда.

До кінця року ДТЕК планує оновити ще 130 енергооб’єктів, відремонтувати 800 км ліній електропередач і розчистити понад 1000 км від чагарників, щоб уникнути аварій під час зимових заметілей.

Також компанія влітку оновила систему інформування про графіки відключень електроенергії, що дозволяє мешканцям області заздалегідь планувати свій день. Інформацію про відключення можна отримати через чат-боти у Viber та Telegram, а також на офіційному сайті компанії.

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Київ енергетика

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