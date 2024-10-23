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ДТЭК завершил основные этапы подготовки электросетей Киевщины к зимнему сезону

19:47, 23 октября 2024
ДТЭК модернизировала более 1600 энергообъектов для стабильной зимы на Киевщине.
ДТЭК завершил основные этапы подготовки электросетей Киевщины к зимнему сезону
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Компания ДТЭК завершила основные этапы подготовки электрических сетей Киевской области к отопительному сезону. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда во время пресс-брифинга.

По его словам, компания выполняет все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного электроснабжения в зимний период. «Несмотря на все трудности, мы готовим сети Киевской области к зиме. Уже технически обновили 1600 энергообъектов - подстанций, трансформаторов. Починили 209 выключателей, которые чаще всего выходили из строя из-за применения постоянных отключений этой весной и летом. Отремонтировали и испытали 10 077 км линий электропередачи, а также расчистили 3115 километров от кустарников», - отметил Шайда.

До конца года ДТЭК планирует обновить еще 130 энергообъектов, отремонтировать 800 км линий электропередач и расчистить более 1000 км от кустарников, чтобы избежать аварий во время зимних метелей.

Также компания летом обновила систему информирования о графиках отключений электроэнергии, что позволяет жителям области заранее планировать свой день. Информацию об отключении можно получить через чат-боты в Viber и Telegram, а также на официальном сайте компании.

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Киев энергетика

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