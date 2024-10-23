США виділять $20 млрд для України у межах кредитного пакету G7 у розмірі $50 млрд

США та союзники G7 завершують підготовку кредитного пакету для України на $50 млрд.

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США разом із західними союзниками підготували кредитний пакет для України на суму $50 млрд, частина якого буде спрямована на військову допомогу. Білий дім оголосив, що Сполучені Штати внесуть $20 млрд у межах цього пакету, профінансованого за рахунок заморожених російських активів.

Заступник радника з національної безпеки Білого дому Даліп Сінгх підтвердив, що $20 млрд будуть виділені в рамках погодженого кредиту G7. Загалом, США, разом з іншими членами G7, зокрема ЄС, Великобританією, Канадою та Японією, забезпечать Україні допомогу на суму $50 млрд.

«Сьогодні ми оголошуємо, що із зобов'язань G7 у розмірі 50 мільярдів доларів Сполучені Штати планують надати кредит у розмірі 20 мільярдів доларів. Решта 30 мільярдів доларів кредитів надійдуть від наших партнерів із G7, включно з Європейським Союзом, Сполученим Королівством, Канадою та Японією», - заявив заступник радника Білого дому з національної безпеки з міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Ініціатива, запропонована США на саміті G7 в червні, гарантує, що Росія, зокрема через заморожені активи, заплатить за шкоду, завдану Україні.

«Ніколи раніше багатостороння коаліція не заморожувала активи країни-агресора, а потім не використовувала вартість цих активів для фінансування захисту постраждалої сторони, дотримуючись при цьому верховенства закону і зберігаючи солідарність», - зазначив він.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися надати 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів рф. Втім, кошти досі не передані.

Також «Судово-юридична газета» детально проаналізувала регламент, за яким будуть виділяти ці кошти від ЄС.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа зазначила, що $50 млрд кредиту від ЄС та США Україні доведеться розтягувати на 2 роки.

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