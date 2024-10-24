Народні депутати пропонують зробити з України центральне місце для розгляду інвестиційних спорів, розширивши права МКАС при Торгово-промисловій палаті

Зокрема для економії коштів на представництві в іноземних судах в угодах між державою та інвестором будуть вказувати МКАС при Торгово-промисловій палаті України.

Широка група народних депутатів, зокрема Микола Стефанчук, Іван Калаур, Роман Бабій, Олександр Мережко тощо, зареєструвала у Верховній Раді законопроект 12141 про внесення змін до Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж» щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу.

Прикінцевими положеннями цього законопроекту Кабінету Міністрів доручається:

1) у проектах нових двосторонніх угод про сприяння та взаємний захист інвестицій або під час перегляду вже існуючих угод, а також в угодах про вільну торгівлю, які містять положення про захист інвестицій, в якості однієї із опцій вирішення спору між державою та інвестором вказувати Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України;

2) рекомендувати підприємствам (установам, організаціям), управління якими здійснюють Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, при укладанні зовнішньоекономічних договорів, які містять арбітражні застереження, включати типові арбітражні застереження з посиланням на національні постійно діючі арбітражні установи, з метою економії коштів на представництво та захист прав та інтересів таких підприємств (установ, організацій), у разі виникнення зовнішньоекономічних спорів;

3) в рамках реалізації державно-приватного партнерства у проектах відповідних угод, у разі якщо вони містять арбітражне застереження, включати типові арбітражні застереження з посиланням на національні постійно діючі арбітражні установи.

Автори пояснюють, що правове поле та відповідні інструментарії для залучення іноземних інвестицій, необхідних для відбудови України, слід готувати уже зараз, і законопроект сприяє виконанню цього завдання.

Так, депутати зазначають, що важливий напрямок пов’язаний з розвитком України як місця інвестиційного арбітражу, в результаті чого наша держава має стати місцем арбітражу для розгляду інвестиційних спорів іноземного інвестора з Україною чи іншою державою.

«Загальновизнаним є той факт, що багато інвестиційних спорів розглядаються в Міжнародному центрі з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID) відповідно до Вашингтонської конвенції, членом якої є Україна та інші держави.

Однак практика останніх років показує, що сторони інвестиційних спорів шукають інші, більш комфортні, швидкі і менш затратні способи розв’язання таких спорів, надаючи перевагу арбітражним інститутам, які поряд з комерційними почали розглядати й інвестиційні спори, тобто спори між інвестором і приймаючою державою. Це, наприклад, Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольму (SСС), Лондонський міжнародний арбітражний суд (LСІА), Сінгапурський міжнародний арбітражний центр (SІАС), Міжнародний арбітражний суд при Міжнародній торговій палаті (ІСС) тощо.

Кожна держава самостійно визначає свою інвестиційну політику, встановлюючи на підставі національного законодавства, а також принципів і норм міжнародного права, правила і положення інвестиційних договорів, умови доступу на свою територію іноземних інвестицій і порядок вирішення міжнародних інвестиційних спорів. Тому пропонується надати законом право розглядати інвестиційні спори комерційному арбітражу з його місцезнаходженням на території України.

У цьому випадку Україна стає місцем розгляду інвестиційних спорів як для спорів інвесторів з нашою державою, так і для спорів інвесторів з іноземними державами» - зазначають ініціатори законопроекту.

Отже, законопроектом пропонується у Законі «Про міжнародний комерційний арбітраж» передбачити, що до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, не лише якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, але і якщо сторони явно домовились про те, що предмет арбітражної угоди пов’язаний більш ніж з однією країною, або одне з наступних місць знаходиться за межами держави, в якій сторони мають свої комерційні підприємства:

визначене у арбітражній угоді місце арбітражу;

будь-яке місце, в якому повинна бути виконана значна частина зобов’язань, що виникають із договірних або інших цивільно-правових відносин;

місце, з яким найбільш тісно пов’язаний предмет спору.

Також проектом передбачено, що до компетенції міжнародного комерційного арбітражу відносяться спори за участю інвестора та держави (її органів та установ) або міжурядової організації у зв’язку зі здійсненням інвестиційної діяльності на території України чи іншої держави, які виникають на підставі міжнародного договору, закону України, іншого нормативного акту або угоди сторін, яка міститься у контракті чи іншому документі.

Аналогічні зміни пропонується також внести до Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті Україні.

Автор: Наталя Мамченко

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