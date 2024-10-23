Стало известно, как распределят средства кредита Украине от G7 между собой ЕС и США

Украина получит $50 млрд: $20 млрд от ЕС и $30 млрд от стран G7.

Источник фото: ArmyInform

Кредитный пакет на $50 млрд для Украины можно условно разделить на две основные части. Как пояснил нардеп Ярослав Железняк в целом из $50 млрд, из них:

-$20 млрд выделит ЕС через свой фонд с привязкой к Ukraine Facility Plan. И эти средства будут доступны до конца 2026 года.

-Еще $30 млрд предоставят страны «Группы семи»:

$20 млрд дадут США

$10 млрд дают Япония, Канада и $3 млрд Великобритания

Из этих $30 млрд, та часть, которая пойдет на покрытие бюджетных потребностей, средства будут направлены через Фонд финансового посредничества (FIF) Всемирного банка.

Важно отметить, что эти средства будут доступны в течение двух лет, в отличие от европейских средств, которые будут действовать только один год.

Что касается другой части, которая пойдет на военные расходы, точная сумма пока не известна, и окончательная информация ожидается в пятницу.

Также следует учесть, что эти средства являются дополнительными к требованиям МВФ и Всемирного банка, поэтому их предоставление не будет бесплатным, и Украине необходимо продолжать реформы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились предоставить 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов рф. Впрочем, средства до сих пор не переданы.

Также «Судебно-юридическая газета» подробно проанализировала регламент, по которому будут выделять эти средства от ЕС.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что $50 млрд кредита от ЕС и США Украине придется растягивать на 2 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.