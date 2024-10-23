Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

20:50, 23 октября 2024
Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.
Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей 23 октября сообщили, что этап выполнения практического задания для кандидатов на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов начнется 19 ноября.

Первыми практические задания начнут сдавать кандидаты на должности судей общих апелляционных судов гражданской специализации

Напомним, что практическое задание предусматривает написание кандидатами судебного решения согласно избранной специализации апелляционного суда. 

Впрочем, чтобы дойти до этапа выполнения практического задания, претендентам на должности судей апелляционных судов необходимо преодолеть еще этап тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), который начнется 4 ноября.

Напомним, что 23 октября завершился этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы

КСУ рассматривает конституционную жалобу мужчины, отказавшегося от мобилизации в ВСУ из-за религии, и получившего 3 года тюрьмы.

ЕС пригрозил Украине задержать выплату в 4 млрд евро, потому что депутаты не приняли закон об смягчении наказания коррупционерам путем сделок со следствием – письмо

Из-за того, что народные депутаты в срочном порядке не приняли закон о соглашениях со следствием для смягчения наказания коррупционерам, ЕС предупредил о задержке с выплатой транша в 4 млрд евро – письмо замминистра иностранных дел.

В 2025 году в Украине запустят общедоступную базу данных цен сделок с недвижимостью с подробными метаданными

Также будет создан реестр оценок финансовых активов.

Тестирование в апелляционные суды завершено – результаты за 23 октября

В последний день тестирования на знание норм права 3 кандидата не набрали проходной балл, а еще 3 не явились.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віталій Уркевич
    Віталій Уркевич
    секретар Великої палати Верховного Суду
  • Ірина Григор’єва
    Ірина Григор’єва
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Юлія Лозко
    Юлія Лозко
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Василь Непочатих
    Василь Непочатих
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду