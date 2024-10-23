Конкурс в апелляционные суды – практические задания кандидаты начнут выполнять с 19 ноября

Но для того чтобы получить допуск к выполнению практического задания, необходимо удачно сдать тестирование на когнитивные способности.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей 23 октября сообщили, что этап выполнения практического задания для кандидатов на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов начнется 19 ноября.

Первыми практические задания начнут сдавать кандидаты на должности судей общих апелляционных судов гражданской специализации.

Напомним, что практическое задание предусматривает написание кандидатами судебного решения согласно избранной специализации апелляционного суда.

Впрочем, чтобы дойти до этапа выполнения практического задания, претендентам на должности судей апелляционных судов необходимо преодолеть еще этап тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), который начнется 4 ноября.

Напомним, что 23 октября завершился этап тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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