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В Офисе Генпрокурора озвучили области, где больше всего прокуроров с инвалидностью

20:49, 23 октября 2024
Офис Генпрокурора обнаружил во время служебного расследования, что наиболее высокий процент прокуроров с инвалидностью в Черкасской и Хмельницкой областях.
В Офисе Генпрокурора озвучили области, где больше всего прокуроров с инвалидностью
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В Офисе Генерального прокурора продолжается служебное расследование, касающееся возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. Проверка охватывает все регионы, специализированные прокуратуры и центральный аппарат, в частности вопросы, связанные с приобретением статуса лица с инвалидностью и получением пенсионных выплат по судебным решениям. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Уголовное производство расследуется по частям 4 статьи 27, частями 2 и 4 статьи 358, а также частью 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование проводит Главное следственное управление Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генпрокурора.

Предварительные данные расследования указывают на высокий процент прокуроров со статусом инвалида в Черкасской и Хмельницкой областях. В частности, в Черкасской области 60 прокуроров имеют статус лица с инвалидностью, что составляет 27,4% от общей численности прокуроров в регионе; 59 из них получили этот статус до начала полномасштабного вторжения.

В Хмельницкой области статус инвалида имеет 61 прокурор, или 29,8% от общего количества, из которых 50 человек получили группы инвалидности до начала войны. В остальных прокуратурах и в Офисе Генерального прокурора этот показатель не превышает 10%. В частности, в 18 прокуратурах доля прокуроров с инвалидностью меньше 5%, а в 11 - от 5 до 10%.

В Офисе Генерального прокурора только 22 прокурора имеют статус лица с инвалидностью, что составляет 2,5% от общего количества прокуроров центрального аппарата. Каждый из этих фактов будет тщательно проверен, а также оценен в рамках служебного расследования и уголовного производства.

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