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В Офісі Генпрокурора озвучили області, де найбільше прокурорів з інвалідністю

20:49, 23 жовтня 2024
Офіс Генпрокурора виявив під час службового розслідування, що найбільш високий відсоток прокурорів з інвалідністю у Черкаській та Хмельницькій областях.
В Офісі Генпрокурора озвучили області, де найбільше прокурорів з інвалідністю
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В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування, що стосується можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Перевірка охоплює всі регіони, спеціалізовані прокуратури та центральний апарат, зокрема питання, пов’язані з набуттям статусу особи з інвалідністю та отриманням пенсійних виплат за судовими рішеннями. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Кримінальне провадження розслідується за частинами 4 статті 27, частинами 2 та 4 статті 358, а також частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування проводить Головне слідче управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генпрокурора.

Попередні дані розслідування вказують на високий відсоток прокурорів зі статусом інваліда в Черкаській та Хмельницькій областях. Зокрема, в Черкаській області 60 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, що становить 27,4% від загальної чисельності прокурорів у регіоні; 59 з них отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення.

У Хмельницькій області статус інваліда має 61 прокурор, або 29,8% від загальної кількості, з яких 50 осіб отримали групи інвалідності до початку війни. У решті прокуратур та в Офісі Генерального прокурора цей показник не перевищує 10%. Зокрема, в 18 прокуратурах частка прокурорів з інвалідністю менша за 5%, а в 11 — від 5 до 10%.

В Офісі Генерального прокурора лише 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю, що становить 2,5% від загальної кількості прокурорів центрального апарату. Кожен з цих фактів буде ретельно перевірено, а також оцінено в межах службового розслідування та кримінального провадження.

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