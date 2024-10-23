Конкурс в апеляційні суди – практичні завдання кандидати розпочнуть виконувати з 19 листопада

Але для того, щоб отримати допуск до виконання практичного завдання, необхідно вдало скласти тестування на когнітивні здібності.

Джерело фото: ВККС

У Вищій кваліфікаційній комісії суддів 23 жовтня повідомили, що етап виконання практичного завдання для кандидатів на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів розпочнеться 19 листопада.

Першими практичне завдання почнуть складати кандидати на посади суддів загальних апеляційних судів цивільної спеціалізації.

Нагадаємо, що практичне завдання передбачає написання кандидатами судового рішення згідно до обраної спеціалізації апеляційного суду.

Втім, щоб дійти до етапу виконання практичного завдання претендентам на посади суддів апеляційних судів необхідно подолати ще етап тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), який розпочнеться 4 листопада.

Нагадаємо, що 23 жовтня завершився етап тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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