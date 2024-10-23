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Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

14:23, 23 жовтня 2024
В останній день тестування на знання норм права 3 кандидата не набрали прохідний бал, а ще 3 не з’явилися.
Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня
Джерело фото: ВАКС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати шістнадцятого та останнього дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

23 жовтня тестування складала одна група кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з господарської спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, 3 претендентів на посади суддів апеляційних судів господарської спеціалізації 23 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 3 кандидатів не з’явилися на тестування.

При цьому 1 кандидат набрав максимально можливі 150 балів.

Наступний етап конкурсу – тестування на когнітивні здібності (IQ-тест), який розпочнеться 4 листопада.

З результатами тестування за 23 жовтня з господарської спеціалізації можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами шостого дня тестування (9 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами сьомого дня тестування (10 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами восьмого дня тестування (11 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дев’ятого дня тестування (14 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами десятого дня тестування (15 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами одинадцятого дня тестування (16 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дванадцятого дня тестування (17 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами тринадцятого дня тестування (18 жовтня) з кримінальної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

З результатами тринадцятого дня тестування (18 жовтня) з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

З результатами чотирнадцятого дня тестування (21 жовтня) з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятнадцятого дня тестування (22 жовтня) з господарської спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВАКС апеляційні суди Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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Тестування в апеляційні суди завершено – результати за 23 жовтня

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