Конкурс в апеляційні адміністративні суди — результати тестування за 21 жовтня

Одразу 20 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 11 не з’явилися.

Фото: ВККС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів оприлюднила результати чотирнадцятого дня тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

21 жовтня тестування складали дві групи кандидатів, які претендують на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації.

Нагадаємо, що для того, щоб пройти до наступного етапу – практичного завдання, кандидатам необхідно набрати 112,5 балів зі 150 максимально можливих. Щоб надати відповіді на 150 запитань кандидатам надано 150 хвилин.

За даними ВККС, одразу 20 претендентів на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації 21 жовтня не набрали необхідний прохідний бал, а ще 11 кандидатів не з’явилися на тестування.

Вказана кількість кандидатів, що не набрали прохідний бал або не з’явилися на тестування, є свого роду анті рекордом за весь час тестування кандидатів на посади суддів апеляційних судів, починаючи з 2 жовтня. Зазвичай не можуть набрати прохідний бал від 5 до 8 кандидатів.

При цьому 7 кандидата набрали максимально можливі 150 балів.

З результатами тестування за 21 жовтня з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися нижче:

З результатами першого дня тестування (2 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами другого дня тестування (3 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами третього дня тестування (4 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами четвертого дня тестування (7 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами п’ятого дня тестування (8 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами шостого дня тестування (9 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами сьомого дня тестування (10 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами восьмого дня тестування (11 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дев’ятого дня тестування (14 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами десятого дня тестування (15 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами одинадцятого дня тестування (16 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами дванадцятого дня тестування (17 жовтня) можна ознайомитися за посиланням.

З результатами тринадцятого дня тестування (18 жовтня) з кримінальної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

З результатами тринадцятого дня тестування (18 жовтня) з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.