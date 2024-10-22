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Яка страхова компенсація передбачена, якщо не збереглися документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я — роз’яснення

07:00, 22 жовтня 2024
Держпраці зазначає, що відсутність документів про заробіток можна підтвердити за допомогою довідки від роботодавця чи архівних даних.
Яка страхова компенсація передбачена, якщо не збереглися документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я — роз’яснення
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Державна служба з питань праці пояснює, яка буде сума страхової виплати , якщо документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися.

Якщо на час звернення за страховою виплатою документи про заробіток потерпілого до ушкодження здоров’я не збереглися, сума страхової виплати визначається за діючою на час звернення тарифною ставкою (окладом) за професією (посадою) на підприємстві (в галузі), на якому працював потерпілий, або за відповідною тарифною ставкою (окладом) подібної професії (посади), але не менше розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на день виплати.

Відсутність документів про заробіток підтверджується довідкою роботодавця або відповідного архіву.

Нагадаємо, раніше ми писали, які особи мають право добровільно застрахуватися від нещасного випадку.

Також повідомлялося, у яких випадках страхування є обов’язковим.

А ще писали, які строки зберігання справ про страхові виплати.

Крім цього, пояснювали, хто має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

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