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Какая страховая компенсация предусмотрена, если не сохранились документы о заработке потерпевшего до ущерба здоровью — разъяснение

07:00, 22 октября 2024
Гоструда отмечает, что отсутствие документов о заработке можно подтвердить с помощью справки от работодателя или архивных данных.
Какая страховая компенсация предусмотрена, если не сохранились документы о заработке потерпевшего до ущерба здоровью — разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какая будет сумма страховой выплаты, если документы о заработке потерпевшего до ущерба здоровью не сохранились.

Если на время обращения за страховой выплатой документы о заработке потерпевшего до ущерба здоровью не сохранились, сумма страховой выплаты определяется по действующей на время обращения тарифной ставке (окладу) по профессии (должности) на предприятии (в отрасли), на котором работал потерпевший, или по соответствующей тарифной ставке (окладу) подобной профессии (должности), но не меньше размера минимальной заработной платы, установленного на день выплаты.

Отсутствие документов о заработке подтверждается справкой работодателя или соответствующего архива.

Напомним, ранее мы писали, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.

Также сообщалось, в каких случаях страхование обязательно.

Еще писали, какие сроки хранения дела о страховых выплатах.

Кроме того, объясняли, кто имеет право на страховые выплаты при смерти потерпевшего.

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