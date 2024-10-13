Добровольно от несчастного случая могут быть застрахованы члены личного селянского хозяйства.

Государственная служба Украины по труду рассказала, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.

Так, добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного селянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.

Ранее мы сообщали, в каких случаях страхование обязательно.

Также известно, какие сроки хранения дела о страховых выплатах.

А еще сообщалось, кто имеет право на страховые выплаты при смерти потерпевшего.

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