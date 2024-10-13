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Какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая

07:36, 13 октября 2024
Добровольно от несчастного случая могут быть застрахованы члены личного селянского хозяйства.
Какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая
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Государственная служба Украины по труду рассказала, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.

Так, добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного селянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.

Ранее мы сообщали, в каких случаях страхование обязательно.

Также известно, какие сроки хранения дела о страховых выплатах.

А еще сообщалось, кто имеет право на страховые выплаты при смерти потерпевшего.

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