Государственная служба Украины по труду рассказала, какие лица имеют право добровольно застраховаться от несчастного случая.
Так, добровольно от несчастного случая могут застраховаться члены личного селянского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию от несчастного случая по другим основаниям.
Ранее мы сообщали, в каких случаях страхование обязательно.
Также известно, какие сроки хранения дела о страховых выплатах.
А еще сообщалось, кто имеет право на страховые выплаты при смерти потерпевшего.
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