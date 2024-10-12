В Винницкой области рейсовый автобус сбил пешехода

Полиция Винницкой области расследует аварию, в которой погибла 57-летняя женщина.

Полиция Винницкой области расследует обстоятельства ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. Инцидент произошел вечером 11 октября при въезде в город Тульчин. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

По предварительной информации следствия, 58-летний водитель нерейсового автобуса Neoplan N 316-SHD, возвращаясь в гараж, допустил наезд на 57-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть. В результате аварии женщина погибла на месте происшествия.

У водителя отобрали образцы крови для проведения токсикологической экспертизы, а автобус поместили на штрафплощадку.

По факту ДТП открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, что касается нарушения правил безопасности дорожного движения, которое привело к смерти потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

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