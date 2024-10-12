Обвиняемая, имея доступ к онлайн-банкингу потерпевшей, регулярно отправляла ее средства себе.

В Ровно будут судить мошенницу, которая вошла в доверие и украла у родственницы почти 300 тысяч гривен. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что 25-летняя женщина с начала этого года проживала у своей родственницы в областном центре. Весной потерпевшая несколько раз просила у злоумышленницы, чтобы она задонатила на нужды батальона, где служил ее сын, пропавший без вести в зоне боевых действий. Для этого женщина давала родственнице телефон с доступом к онлайн-банкингу.

«Впрочем, обвиняемая вместо помощи ВСУ перечисляла средства на свой счет, и имея доступ к онлайн-банкингу потерпевшей регулярно отправляла ее средства себе», — отметили в прокуратуре.

Таким образом, женщина незаконно перечислила на собственный банковский счет 299 485 гривен.

Обвиняемая полностью признала вину и уже возместила нанесенный ущерб. Обвинительный акт направлен в Ровенский городской суд.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

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