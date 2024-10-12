Обвинувачена, маючи доступ до онлайн-банкінгу потерпілої регулярно відправляла її кошти собі.

У Рівному судитимуть шахрайку, яка увійшла в довіру і вкрала у родички майже 300 тисяч гривень. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що 25-річна жінка з початку цього року проживала у своєї родички в обласному центрі. Навесні потерпіла кілька разів просила у зловмисниці, аби та задонатила на потреби батальйону, де служив її син, який зник безвісти у зоні бойових дій. Для цього жінка давала родичці свій телефон з доступом до онлайн-банкінгу.

«Втім обвинувачена замість допомоги ЗСУ перераховувала кошти на свій рахунок, і маючи доступ до онлайн-банкінгу потерпілої регулярно відправляла її кошти собі», — зазначили у прокуратурі.

Таким чином жінка незаконно перерахувала на власний банківський рахунок 299 485 гривень.

Обвинувачена повністю визнала вину і вже відшкодувала завдані збитки. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

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